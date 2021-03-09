مصدر أمنى: أسرة «طفلة المعادي» لم تحرر محضرا بالواقعة حتى الآن

تطورات جديدة شهدتها واقعة التحرش بطفلة المعادى، حيث قال مصدر أمنى، إنه لم يتم القبض على المتهم بالتحرش بطفلة داخل عقار سكنى بمنطقة المعادى حتى الآن، ولم يتم تحرير محضر من أسرة الطفلة، ورغم ذلك يتم فحص الفيديو وملاحقة الشخص الذي ظهر فيه.

وأضاف المصدر، أنه تم فحص مقطع فيديو بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تحرش شاب بطفلة داخل مدخل عقار فى منطقة المعادى، ويتم تكثيف الجهود لضبط المتهم.

وأوضح المصدر، أن كاميرات المراقبة رصدت واقعة استدراج شاب لطفلة فى عقار بميدان الحرية بنطاق دائرة قسم المعادى للتحرش بها.