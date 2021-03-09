الرئيس السيسى: الريف ترك لسنين طويلة.. ونتحرك بأموال مصر لتغيير الواقع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الريف ترك لسنين طويلة، متابعا: "وأنا مش بتكلم فى ده علشان اعمل إسقاط على أى حد.. واحنا بتحرك كدولة بجهد مصر وأموال مصر لتغيير الواقع ده".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة: "مهم أوى أنكم تعرفوا.. انا بكلم المصريين في الريف انكم تساعدونا.. ليه وبإيه.. بشوف التعليقات في الريف.. وعلينا إدراك هذا الأمر".