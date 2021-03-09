الرئيس السيسى: افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة إعلان جمهورية جديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة. وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: «مش سايبين المحافظات ونتحرك في كل الاتجاهات.. وكل فئات المجتمع مثقفين وفنانين يجهزوا لده.. من أول أسوان حتى العلمين والمنصورة الجديدة والعاصمة الجديدة». وتابع الرئيس السيسى: «الموضوع مش مبانى وده تطوير كبير احنا بنعمله.. افتتاح العاصمة الجديدة إعلان الجمهورية الجديدة».

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