الخميس.. دور المرأة فى ترسيخ ثقافة الحوار بورشة عمل ضمن مؤتمر حوار الأديان

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تخصيص جلسة علمية خلال ورش العمل التحضيرية للمؤتمر الدولى الـ31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذى تنطلق فعالياته السبت المقبل، تحت عنوان : "حوار الأديان والثقافات"، إيمانًا منه بدور الواعظات وجهودهن المتميزة فى مجال الدعوة، وأدائهن المشرف فيما أسند إليهن من مهام دعوية.





ووفقًا لوزير الأوقاف، تعقد ورشة العمل العلمية تحت عنوان: "دور المرأة فى ترسيخ ثقافة الحوار"، برئاسة محمد نوار، رئيس قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام. وجرى تحديد يوم الخميس المقبل الساعة الواحدة ظهرًا موعدًا لانعقاد الورشة.

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