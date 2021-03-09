طلاب الثانى الثانوى يؤدون امتحانات اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء

جدة - نرمين السيد - أدى 584 ألفًا و29 طالبًا وطالبة بالصف الثانى الثانوى، اليوم، امتحان اللغة الأجنبية الأولي، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى خامس أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020-2021، والتى تستمر حتى 11 مارس 2021.





وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 99.6%، من إجمالى حضور 586 ألفًا و652 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية. بينما تمكن 375 ألفًا و913 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية من أداء امتحان مادة الكيمياء بنسبة 99.6%، من إجمالى حضور 377 ألفًا و581 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية. كما أدى 27.047 طالبًا وطالبة بالصف الثانى الثانوى (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا فى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من إجمالى 27.938 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 96.8%، بينما أدى 6.456 طالبًا وطالبة الامتحان فى مادة الكيمياء من إجمالى 6.754 بنسبة حضور 95.6%. جدير بالذكر أن الخميس المقبل 11 مارس 2021 يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى آخر امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مادتى "التطبيقات الرياضية" للشعبة العلمية و"الجغرافيا" للشعبة الأدبية على فترتين.

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