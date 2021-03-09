فيديو.. خلى بالك.. الهيئة القبطية تنتج فيلم كارتون للتوعية بمواجهة التحرش

جدة - نرمين السيد - وقدمت الهيئة، من خلال الفيلم مادة توعوية للأطفال لمواجهة ظاهرة التحرش، عن طريق بناء مهاراتهم لحماية أنفسهم. وتهتم الهيئة بالتوعية بالقضايا المجتمعية الهامة كالتحرش والصحة الإنجابية، والوصم الاجتماعى، وأنتجت العديد من الأفلام والمواد التدريبية فى هذه المجالات، منها "الزواج المبكر"، "الوصمة الاجتماعية".

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