رئيس التحالف المسيحى بالنرويج يعلن مشاركته فى مؤتمر الأوقاف

جدة - نرمين السيد - أعلن القس جان آجى تورب، رئيس مجلس إدارة التحالف المسيحى بالنرويج، مشاركته فى المؤتمر الدولى العام الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمقرر عقده فى القاهرة فى الفترة من 13 إلى 14 مارس الجارى.





المؤتمر تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويأتى تحت عنوان: "الحوار بين الأديان والثقافات". وأكد جان تورب عبر صفحته الرسمية أنه سيكون ضيفًا رسميًّا فى المؤتمر، مشيدًا بموضوع المؤتمر ومستوى الحضور والتمثيل الدولى فيه.

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