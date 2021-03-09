القومى للأمومة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة التحرش بطفلة المعادى

جدة - نرمين السيد - أكد المجلس القومى للطفولة والأمومة، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بتعرض طفلة لهتك عرض، بعدما استدرجها أحد الأشخاص إلى داخل أحد العمارات السكنية بمنطقة المعادى، وتدخلت إحدى السيدات لإنقاذها بعد مشاهدتها للواقعة من خلال كاميرات المراقبة.





وأشارت الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أن خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة وحرر محضر، وعلى الفور تم إبلاغ رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالواقعة، مشيرة إلى أن نيابة حوادث جنوب القاهرة تباشر تحقيقاتها فى الواقعة.

كما أكدت السنباطى، أن المجلس يتعاون مع جهات التحقيق فى تلك الوقائع من خلال التنسيق المباشر مع تلك الجهات المعنية بإنفاذ القانون، مؤكدة أن المجلس سيقدم جميع سبل الدعم القانونى والنفسى للطفلة.

ولفتت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أن هذه الواقعة تشكل جريمة هتك عرض وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد وفقا لنص المادتين 268و 269 من قانون العقوبات المصرى، كما أن هذه الواقعة تشكل اعتداء صارخا وخروجا على مبادئ وقيم المجتمع المصرى.

ووجهت السنباطى، الشكر للنيابة العامة ووزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتعامل مع هذه الواقعة، كما وجهت الشكر للسيدة الشجاعة التى تدخلت لإنقاذ الطفلة.

وناشدت المواطنين إلى التعاون مع خط نجدة الطفل لمساعدة الأطفال، وذلك بالابلاغ عن أى وقائع تشكل خطرًا وانتهاك لحقوق الطفل باعتباره واجبا قانونيا وفق للمادة 98 مكررا من قانون الطفل المصرى، من خلال خط نجدة الطفل 16000 وأيضا من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".