حماة الوطن يهنئ السيسى بيوم الشهيد: تحية لكل أم علمت ابنها الدفاع عن الأرض

جدة - نرمين السيد - هنأ حزب حماة الوطن، بقيادة الفريق جلال الهريدى، الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة، بيوم الشهيد، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.





وقال الحزب، فى بيان، إن يوم الشهيد يعكس اعـتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معانى العطاء والـروح الوطنية المخلصة لجنود مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل والذين أضافوا إلى سـجل الوطنية المصرية صفحات المجد والكرامة يعتز بها أبناء مصر جيلًا بعد جيل وتاريخ مصر مزدهر ومشرف بعلامات البطولة والفداء والتضحية على مر العصور.

وأشار إلى أن 9 مارس عام 1969 كان يوما حاسما فى تاريخ العسكرية المصرية خاصة بالنسبة للصراع العربى الإسرائيلى واستشهاد الفريق عبدالمنعم رياض الذى ضرب أروع مثال على الرغم من كونه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة فى ذلك الوقت، إلا أنه كان دائما فى الصفوف الأمامية تأكيدا على أن مكان القادة الحقيقى فى الأنساق الأولى وسط الجنود الأبطال وقد نال شرف الاستشهاد واعتبر هذا اليوم يوم الشهيد تأكيدا على أن نيل الشهادة شرف لجميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة.

وأوضح الحزب أنه فى يوم الشهيد الذى تحتفل به مصر نستعيد بطولات وأمجاد قواتنا المسلحة ونحيى أرواح شهدائنا الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن ووضح ذلك من خلال تفاعل الرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسى أثناء استعراض بطولات وتضحيات شهداء الوطن، خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة حيث بكى الرئيس، أثناء مشاهدته الفيلم التسجيلى وأكد الرئيس على أن الشهداء قدموا دماءهم من أجل البلد لكى تحيا وتعيش وأن التغيير الذى حدث عام 2013 كان ثمنه كبيرا على شعب مصر، فالجيش من شعب مصر والشرطة من شعب مصر وكل إنسان يضحى من أجل مصر هو من شعب مصر.

وتقدم الحزب بالتحية لكل أم شهيد أنجبت وأنشأت ابنها وعلمته كيف يتحمل المسؤولية ويدافع عن الأرض والعرض بكل شجاعة ويهيبوا أرواحهم فداءً لحماية تراب الوطن الغالى.