الأزهر: تحية شكر وعرفان لأبطال مصر الأوفياء فى ذكرى يوم الشهيد

كما تقدم الأزهر بخالص التحية والتقدير إلى أُمهات وأسر الشهداء والمصابين، ممن ضربن أروع الأمثلة في الصبر والوفاء، مشيدا بالتضحيات العظيمة التى تقدمها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل من أجل استقرار مصرنا، وحفظًا لأمنها، سائلًا اللهَ تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.
يأتى ذلك فى الذكرى الثانية والخمسين لـ يوم الشهيد، الذى يوافق التاسع من مارس من كل عام.
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