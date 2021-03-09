الأزهر: تحية شكر وعرفان لأبطال مصر الأوفياء فى ذكرى يوم الشهيد

جدة - نرمين السيد - تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأسمى آيات الشكر والعرفان لأبطال مصر الأوفياء، المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها العريق، ممن سالت دماؤهم الطاهرة فى سبيل الله صونا لعزة وكرامة وطننا الحبيب.





كما تقدم الأزهر بخالص التحية والتقدير إلى أُمهات وأسر الشهداء والمصابين، ممن ضربن أروع الأمثلة في الصبر والوفاء، مشيدا بالتضحيات العظيمة التى تقدمها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل من أجل استقرار مصرنا، وحفظًا لأمنها، سائلًا اللهَ تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.

يأتى ذلك فى الذكرى الثانية والخمسين لـ يوم الشهيد، الذى يوافق التاسع من مارس من كل عام.