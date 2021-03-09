القوى العاملة: تعيين 323 شاباً واستخراج 181 شهادة قياس مستوى المهارة بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 323 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 4 من ذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 946 شاباً، منهم 12 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، كما تم استخراج 181 شهادة قياس مستوى المهارة ، و181 رخصة مزاولة الحرفة منهم 2 شهادة لذوى القدرات .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه ، و 8 منح مواليد بـ 17 ألف جنيه ، وعمل رعاية صحية لـ 128 عاملا وعاملة .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي، مشيراً إلي أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 241 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 36 محضراً ، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل بشأن عمل المرأة .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 234 منشأة ، وإعادة التفتيش على 112 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 32 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 56 منشآت أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.

وأوضح مدير المديرية أنه تم إنتهاء التدريب من دورتين تدريبيتين على مهنة التفصيل والحياكة لـ 20 متدربة ، صباحية ومسائية ، وجاري البدء في دورة أخري لمدة شهر على نفس المهنة لـ 10 متدربات ، بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد .

كما تلقت المديرية 22 شكوى عمالية تم تسوية 3 شكاوي منها ودياً ، وإحالة شكوتان منها لجهات أخري للإختصاص، و 17 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 227 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.