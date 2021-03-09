تعليم النواب تناقش إصدار قرار بإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات ‎المدرسية

قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد إصدار توصية بتفعيل قرار يلزم المدارس الخاصة بإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات أو يكون هناك تخفيض كبير على تلك الرسوم. يأتى ذلك فى الوقت الذى استهلت فيه اللجنة اجتماعها بالوقوف دقيقة حدادا تحية لشهداء الوطن .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية.

وقال الدكتور سامي هاشم، حضرت الندوة التثقيفية الخاصة بالقوات المسلحة صباح اليوم للاحتفاء بأسر الشهداء، وبكيت بشدة اليوم من الكم المهول من التضحيات التى قدمها شهداء القوات المسلحة والشرطة والضريبة التي دفعها أسرهم وذويهم، وذلك فداءا للوطن، قبل أن يطالب أعضاء الاجتماع بالوقوف دقيقة للحداد وسط استجابة سريعة من الأعضاء.

وأوضح أنه سيتم إعداد تقريرا بذلك، لرفعه لرئيس المجلس، المستشار حنفى جبالى، تمهيدا لتقديمه إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، قائلا: هو أمر حتمي ولابد منه.

وقال رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: حينما كنا نسافر إلى مؤتمرات أو فعاليات في سيناء والعريش، كان أسود القوات المسلحة يتولوا متابعتنا وتأمين مسارنا، لكي نصل آمنين سالمين، وأرى أن أقل واجب أن نضع أولادهم في أعيننا وتسهيل التحاقهم بالمسار التعليمي بتسهيلات تتلائم مع ماقدمه أهاليهم من ضريبة الدم.

كان مجلس الوزراء، وافق في وقت سابق على قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوى والتربوى للمعلمين لزيادة كفاءتهم، وتم الإشارة إلى أنه للمرة الأولى لجميع طلاب المدارس الفرنسية في كل السنوات الدراسية، يمكن الآن دراسة جميع المواد باللغة الفرنسية من خلال المحتوى المتاح على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى.