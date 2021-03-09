طلاب الصف الثاني الثانوي يحضرون لتأدية اختبارات ”اللغة الأجنبية الأولي” و”الكيمياء” في...

تمكن 584 ألف و29 طالب/طالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم، من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.

وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي 99.6%، من إجمالي حضور 586 ألف و652 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

بينما تمكن 375 ألف و913 طالب/طالبة بالشعبة العلمية من أداء امتحان مادة الكيمياء بنسبة 99.6%، من إجمالي حضور 377 ألف و581 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

كما أدى 27047 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.8%، بينما أدي 6456 طالب وطالبة الامتحان في مادة الكيمياء من إجمالي 6754 بنسبة حضور 95.6%.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادتي "التطبيقات الرياضية" للشعبة العلمية و"الجغرافيا" للشعبة الأدبية على فترتين.