تمكن 584 ألف و29 طالب/طالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم، من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.
وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي 99.6%، من إجمالي حضور 586 ألف و652 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.
بينما تمكن 375 ألف و913 طالب/طالبة بالشعبة العلمية من أداء امتحان مادة الكيمياء بنسبة 99.6%، من إجمالي حضور 377 ألف و581 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.
كما أدى 27047 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.8%، بينما أدي 6456 طالب وطالبة الامتحان في مادة الكيمياء من إجمالي 6754 بنسبة حضور 95.6%.
جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادتي "التطبيقات الرياضية" للشعبة العلمية و"الجغرافيا" للشعبة الأدبية على فترتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلاب الصف الثاني الثانوي يحضرون لتأدية اختبارات ”اللغة الأجنبية الأولي” و”الكيمياء” في... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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