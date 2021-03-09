السفير المصري في سول في مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتنمية البشرية في...

شارك الدكتور حازم فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدي كوريا الجنوبية، في مراسم الاحتفال، عبر تقنية الفيديو الكونفرانس يوم 9 مارس الجاري، بتوقيع مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الثنائي في تنمية الموارد البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا بين الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب NTA والمعهد الكوري للتنمية البشرية في مجالي العلوم والتكنولوجيا KIRD . وقد وقع عن الجانب المصري الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعن الجانب الكوري الدكتور كوي تشان بارك، رئيس المعهد الكوري للتنمية البشرية في مجالي العلوم والتكنولوجيا.

ألقى السفير حازم فهمي كلمة بتلك المناسبة أعرب فيها عن سعادته بنجاح المباحثات بين الأكاديمة الوطنية للتدريب والمعهد الكوري للتنمية البشرية في مجالي العلوم والتكنولوجيا، التى أعقبت زيارة الدكتورة رشا راغب إلى كوريا الجنوبية في أكتوبر 2019، والتي انتهت بتوقيع مذكرة التفاهم بينهما، مبرزا أهمية المعهد الكوري باعتباره تجسيداً للنجاح الإقتصادي الكوري من خلال ربط التقدم العلمي والتقني بالعقول والموارد البشرية، الأمر الذي يمثل أرقي وأهم مراحل تحقيق التنمية والنهضة الشاملة. وأعرب في هذا السياق عن تطلع مصر لتعظيم الاستفادة من تبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين في تدريب الكوادر والقيادات المصرية في مجال تطويع العلوم والتكنولوجيا لخدمة جهود التنمية المصرية، وخاصة تنمية الموارد البشرية.