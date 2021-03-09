الأزهر الشريف: الشهداء سالت دمائهم في سبيل الله لصون كرامة الوطن

تقدم الأزهر الشريف، والإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأسمى آيات الشكر والعرفان، إلى أبطال مصر الأوفياء الذين يدافعون عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها العريق، وسالت دماؤهم الطاهرة في سبيل الله، صونا لعزة وكرامة وطننا الحبيب.

كما تقدم الأزهر الشريف، بخالص التحية والتقدير إلى أُمهات وأسر الشهداء والمصابين، ممن ضربن أروع الأمثلة في الصبر والوفاء، مشيدا بالتضحيات العظيمة التي تقدمها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل من أجل استقرار مصرنا، وحفظًا لأمنها، سائلًا اللهَ تعالى أن يحفظَ مصرَ وشعبَها من كل سوء، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.

وتأتي تحية الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، بالتزامن مع حلول الذكرى الـ 52 من احتفالات مصر والقوات المسلحة، بـ «يوم الشهيد»، الذي يوافق 9 مارس من كل عام، وذكرى استشهاد البطل المصري الفريق عبد المنعم رياض.