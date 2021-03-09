النيابة تستمع لأقوال أسرة "طفلة المعادى" فى واقعة تعرضها للتحرش

تباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، التحقيق مع والد ووالدة الطفلة المعتدى عليها من قبل أحد الأشخاص داخل عقار سكني بمنطقة المعادى لسؤالهم حول الواقعة.

واستمعت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال طبيبة بمعمل تحاليل، والتي كشفت واقعة تحرش شخص بطفلة داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي بالإضافة إلى سيدة أخرى، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بالفيديو.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المكان الذي خرجت منه سيدتان لنجدة الطفلة هو معمل تحاليل في الطابق الأرضي من عقار بميدان الحرية بالمعادي، وليست شقة سكنية.

وأوضحت التحقيقات الأولية التى تجريها جهات التحقيق والأجهزة الأمنية أن الطفلة التي تعدى عليها أحد الأشخاص داخل مدخل عمارة بمنطقة المعادي "بائعة مناديل"، وكانت متواجدة في الشارع، ويقوم فريق من مباحث الإنترنت ومباحث القاهرة ونجدة الطفل والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية، حددت هوية المتهم بواقعة التحرش بطفلة داخل عقار سكنى فى منطقة المعادى، ويتم تكثيف الجهود للقبض عليه، فيما يتم البحث عن الطفلة التى ظهرت فى الفيديو المتدوال بموقع التواصل الاجتماعى التى تبين أنها من أطفال الشوارع للتوصل إلى أسرتها.

ويكثف رجال المباحث، من جهودهم لضبط المتورط فى مقطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهم،فيما يقوم فريق من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تحرش شاب بطفلة داخل مدخل عقار فى المعادى، رصدته كاميرات المراقبة وتفحص الأجهزة الأمنية الواقعة لضبط المتهم.