المصريين الأحرار فى يوم الشهيد: صدق الرئيس السيسى فلولاهم ما كنا هنا

جدة - نرمين السيد - وقال خليل، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن مصر تشهد إحياء ذكرى تضحيات وشهادة رجال صدقوا الله فيما عاهدوه عليه من حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، ونحن نتذكر أبطال سالت دمائهم الذكية حبًا ودفاعًا عن مصر الأبية.

أضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن احتفال الشهيد تذكار اعتزاز وعرفان لكل شهيد أو مصاب من أجل بلاده، ومصر لا تنسى أبنائها وتخلد للتاريخ والأجيال بطولات رجالها.

وأكد أن القوات المسلحة ستظل مصنع الرجال والأبطال، ويواصل أبنائها مسيرة العطاء والخدمة والدفاع عن الوطن والثأر لدماء أشقائهم تحت قيادة قوية ورشيدة.

وأشار إلى أن احتفال الشهيد بدأ عقب انتصارات أكتوبر وسيظل مد الدهر وفاء وتقديرًا بالتضحيات، وصدق الرئيس السيسى "لولاهم ما كنا هنا".