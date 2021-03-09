جبالى يهنئ السيسى بالإسراء والمعراج: نموذج يزود الأجيال ‏ويحصنها بالقيم

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى نص البرقية: "يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم باسمى وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المناسبة الدينية الجليلة، آية من آيات الله، ومعجزة أجراها الله سبحانه وتعالى تأييدًا وتكريمًا لنبيه خاتم المرسلين وتثبيتًا لفؤاده، وتأكيدًا لمسيرته فى إخراج الناس من الظلمات إلى النور بأن عرج به إلى السماوات العلا حتى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فتجاوز بذلك حدود الزمان والمكان، ورأى من آيات ربه الكبرى".
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة، يذكرنا بنموذج رائع يزود الأجيال ويحصنها بالقيم التى يستقيها من سيرة نبى الله صلى الله عليه وسلم، والسير على هداه، وتعمق فى نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع ونتوسم فيها معالم القدوة، والمثل لأجيالنا الصاعدة، وصولاً إلى غد أفضل، ومستقبل أكثر إشراقًا وأمنًا وسلامًا.
واختتم المستشار جبالى، برقيته قائلاً: "نسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة عليكم، وعلى مصرنا الغالية، وهى ترفُل فى ثياب العزة والمنعة، بالغة ما تصبو إليه تحت قيادتكم الرشيدة".
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