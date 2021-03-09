الموارد البشرية تطلق برنامج” الفحص المهني” لضمان كفاءة العمالة المهنية المستقدمة للسوق...

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أطلقت برنامج " الفحص المهني" لضمان كفاءة العمالة المهنية في سوق العمل السعودي .

وقال الملحق العمالي في تقريره أن برنامج "الفحص المهني" يتم بالتعاون مع وزارة الخارجية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ويهدف إلي التحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسية اللازمة لتأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه للمملكة للعمل بها ، وذلك من خلال أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه,

وأشار إلي أن البرنامج يسعى إلي الارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي ، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة ، وتعزيز الإنتاجية ، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

وكشف الملحق العمالي أحمد عبد الرزاق عن أن برنامج "الفحص المهني" يعمل في مسارين : الأول يهدف لفحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم إلي المملكة بالتعاون مع مراكز فحص دولية ، في حين يهدف المسار الثاني لفحص العمالة المهنية المتواجدة حاليا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة .

ودعت وزارة الموارد البشرية جميع المنشآت إلي البدء بفحص العمالة المهنية المتواجدة داخل المملكة ،حيث سيتم الالتزام بشكل تدريجي حسب حجم المنشآت ابتداء من يوليو 2021 .

أما بالنسبة للمسار الخارجي ، فسيتم ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل للفحص المهني بدولته وبشكل تدريجي وفقا لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة إلي المملكة .

ويستهدف البرنامج ، الذي سيساهم في تطوير مهارات القوي العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي ، أكثر من 1000 مهنة حرفية متخصصة تندرج تحت 23 عائلة مهنة حسب التصنيف المهني السعودي.