وزيرة التخطيط: تحسين مستوى المعيشة والخدمات أبرز أهداف حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، حول مشاركة الدكتورة هالة السعيد فى السيمنار الذى عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة لمناقشة الموضوعات التى تشغل الساحة الاقتصادية تحت عنوان "حوار حول مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصرى حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة وعدد من الأساتذة الجامعيين والأكاديمين فى الجامعة.

واستعرضت هالة السعيد، خلال السينمار، الخطة الخاصة بتنمية الريف، موضحة أن الوزارة وضعت خطة متوسطة المدى على مدى 3 سنوات ينبثق منها برنامج عمل الحكومة مع مراعاة عدد من الأمور الحاكمة والمتمثلة فى تحقيق نمو احتوائى وتنمية إقليمية متوازنة، بالإضافة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، إضافة إلى المتغيرات المستجدة كالتوجه نحو التعافى الأخضر بعد أزمة كوفيد 19 والذى يمثل أولوية خاصة، موضحة أن كل تلك المحددات يتم أخذها فى الاعتبار عند وضع الخطة السنوية أو متوسطة المدى.

وحول برنامج عمل الحكومة أوضحت وزيرة التخطيط أنه يضم مجموعة من الأهداف تتمثل فى بناء الإنسان، وتنمية اقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى وحماية الأمن القومى المصرى وسياسة مصر الخارجية، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتة إلى أن الوزارة تضم منظومة مميكنة لمتابعة ما تم تحقيقه من تلك الأهداف بشكل ربع سنوى.

وأضافت السعيد أن عام 2018 هو أول عام يتم فيه تكثيف الجهود والاستثمارات التى تؤثر على معدلات الفقر حيث تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بالتعليم فى القرى الأكثر فقرًا والاستثمارات الخاصة بالبرامج الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية والتوظيف فى القطاع غير الرسمى، ومستوى التضخم والنمو السكانى والتوزيع الجغرافى غير المتكافىء، مشيرة إلى بداية العمل فى توزيع الاستثمارات بشكل مكثف فى مجموعة من القرى الأكثر فقرًا لتسهم فى علاج مشكلة الفقر متعدد الأبعاد.

وأوضحت أن تكليفات القيادة السياسية جاءت بتنفيذ المبادرة خلال من 3 إلى 4 سنوات، وتحقيق كافة الخدمات على مستوى الـ 375 قرية لتحقيق تأثير أسرع، بتكثيف الجهود وتوجيه كل الموارد بإمكانيات كبيرة من مؤسسات الدولة كافة للدخول فى الـ 4500 قرية المستهدفة بتوابعهم خلال ثلاث إلى أربع سنوات.

وقالت إنه عند وضع الخطة تم تركيز الجهود على 50 مركزا للتمكن من توفير الخدمة لـ 55 مليون نسمة على مستوى 20 محافظة على مدى الثلاث سنوات القادمة، وأنه وفقًا للنسب المحققه فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالى السكان كانت النسبة المستهدفة فى الفترة الأولى 4.7% من السكان، وبالانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، على أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% فى 2023 /2024، موضحة أن عملية التخطيط تتبع القاعدة المنهجية العلمية المعتمدة على التخطيط المبنى على الأدلة والمعتمد على قواعد البيانات التى يتم تجميعها لتحديد البيانات المستخدمة لضبط الاستهداف.

ولفتت إلى المصادر التى يتم الاعتماد عليها متضمنة بحث الدخل والانفاق والاستهلاك الذى تم فى 17-2018 و 19-2020، وبيانات التعداد الاقتصادى فى عام 17-2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلى فى نهاية عام 2020، موضحة أن ذلك المسح يتضمن وصفا شاملا لخصائص كل قرية وحالة كافة الخدمات المتوفرة بها.

وأوضحت أن المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلى أبرز أهم التدخلات المطلوبة حيث أوضح أن هناك 68.8% من القرى تتطلب رصف طرق وإنشاء جسور، و63.1% من القرى تتطلب إنشاء شبكة صرف صحى، و53.1%من القرى تتطلب إنشاء مدارس أساسية، و30.5%من القرى تتطلب إنشاء مركز شباب، و22.3%من القرى تتطلب إنشاء فصول محو أمية، و21.9%من القرى تتطلب إنشاء مخابز، و27.9%من القرى تتطلب إنشاء نادى ثقافى.

ولفتت إلى تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2700 لعام 2020 لوضع الضوابط والمحددات لاختيار القرى وحصر المشروعات ذات الأولوية التى تحتاجها كل قرية ومتابعة الموقف التنفيذى على مستوى الواقع ، وأنه بناءً على ذلك تم تشكيل أربع لجان فرعية تضم لجنة خدمات المرافق والبينة الأساسية برئاسة وزارة التنمية المحلية، ولجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأن الوزارة ممثلة فى اللجان كافة.

وتابعت السعيد أنه من خلال المحافظات التى تم العمل عليها ومن خلال مؤشر جودة الحياة فقد كشف تقرير منتصف الـمُدّة الذى تم إعداده مُؤخّرا انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالى 14 نقطة مئوية فى المحافظات التى تم استهدافها فضلًا عن تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 20نقطة مئوية، لافته إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة حياة كريمة ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموى للمبادرة على مستوى 375 قرية الخاصة بالمرحلة الأولى.

وحول ما تم إنجازه فى المرحلة الأولى من مباردة حياة كريمة، لفتت إلى الانتهاء من تنفيذ 255 قافلة طبية حيث يتم التركيز على المحافظات التى تحتاج إلى خدمات صحية أكثر ما يدعم فكر عملية التكامل، مشيرة إلى إتاحة الخدمات التعليمية فى 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن والانتهاء من تطوير 8 حضانات، مشيرة إلى انخفاض كثافة الفصول فى القرى المستهدفة إلى 41 طفلا مقارنة بـ 47 طفلا بعد إنشاء 942 فصلا دراسيا.

وفيما يتعلق بمعدل التغطية بالصرف الصحى فى عدد من القرى المستهدفة، لفتت إلى تحسن فى معدل التغطية بالصرف الصحى بحوالى 64 نقطة مئوية، والانتهاء من إنشاء 46 مشروع صرف صحى، مضيفة أنه تمت إتاحة قروض بحوالى 896 مليون جنيه وتوفير حوالى 123ألف فرصة عمل فى القرى المستهدفة وتوفير التدريب الفنى والمهنى فى الشباب بالقرى، ورفع كفاءة المنازل وعدد من الخدمات المحلية التى تم استهدافها فى المرحلة الأولى من المبادرة.

كما لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى إدراج الأمم المتحدة لمبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمنى، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن الدولة تشهد حاليًا بتكليفات القيادة السياسية مشروعات عملاقة وكبيرة فى إطار مشروع أكبر وهو الدخول بمصر إلى عصر التقدم والنهضة والتى تشمل كل فئات المجتمع المصرى.

وبدوره، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن رؤية مصر 2030 تسعى بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة البعد الاقتصادى ومايتعلق به من تنمية اقتصادية وشفافية وكفاءة والبعد الاجتماعى والذى يشمل التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية والبعد البيئى والذى يشمل البيئة والتنمية العمرانية ، متابعًا أن من شأن تلك الأبعاد الثلاثة التكامل والتفاعل مع بعضها البعض لتنقل مصر إلى واقع أفضل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مؤكدًا أهمية أن يكون الريف المصرى على رأس أولويات الحكومة فى تحقيقها للتنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية مصر 2030 وهو حق دستورى يكفله دستور 2014.