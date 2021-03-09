توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد الكورى للتنمية

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور حازم فهمى، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، فى مراسم الاحتفال، عبر تقنية الفيديو الكونفرانس، بتوقيع مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الثنائى فى تنمية الموارد البشرية فى مجال العلوم والتكنولوجيا بين الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب NTA والمعهد الكورى للتنمية البشرية فى مجالى العلوم والتكنولوجيا KIRD.





وقع عن الجانب المصرى الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعن الجانب الكورى الدكتور كوى تشان بارك، رئيس المعهد الكورى للتنمية البشرية فى مجالى العلوم والتكنولوجيا. ألقى السفير حازم فهمى كلمة بتلك المناسبة، أعرب فيها عن سعادته بنجاح المباحثات بين الأكاديمة الوطنية للتدريب والمعهد الكورى للتنمية البشرية فى مجالى العلوم والتكنولوجيا، التى أعقبت زيارة الدكتورة رشا راغب إلى كوريا الجنوبية فى أكتوبر 2019، والتى انتهت بتوقيع مذكرة التفاهم بينهما. وأبرز السفير أهمية المعهد الكورى باعتباره تجسيداً للنجاح الإقتصادى الكورى من خلال ربط التقدم العلمى والتقنى بالعقول والموارد البشرية، الأمر الذى يمثل أرقى وأهم مراحل تحقيق التنمية والنهضة الشاملة. وأعرب عن تطلع مصر لتعظيم الاستفادة من تبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين فى تدريب الكوادر والقيادات المصرية فى مجال تطويع العلوم والتكنولوجيا لخدمة جهود التنمية المصرية، خاصة تنمية الموارد البشرية.

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