مدبولى يلتقى مسؤولى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار ومؤسسة التمويل الدولية

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط فى البنك الأوروبى، وخالد حمزة، نائب مدير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، ومسئولى وزارتى التعاون الدولى والإسكان.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن سعادته بلقاء مسئولى هذه المؤسسات التمويلية المهمة، مشيدًا بما يربط مصر بتلك المؤسسات من علاقات شراكة منذ عقود، وأثمرت هذه الشراكة عن تنفيذ مشروعات تنموية حققت شهرة عالمية مثل مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تطلع مصر لتدشين تعاون مع البنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى أحد أهم المجالات ذات الأولوية لمصر، وهو تحلية المياه، بإعتبار أن ندرة المياه يمثل التحدى الأكبر الذى تعمل مصر على مواجهته خلال الأعوام المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعظيم استغلال ما يتوافر من موارد مائية، من خلال مشروعات تحقق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، وإعادة استخدام المياه أكثر من مرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى مشروعات التحول إلى نظم الرى الحديث، وما سيثمر عنها من توفير فى المياه وتقليل الفاقد.

وقال مدبولى إن كل المدن الساحلية الجديدة تعتمد على المياه المحلاة، وسوف تلحق بها المدن الساحلية القديمة تباعا. وطلب رئيس الوزراء من مسئولى مؤسسات التمويل المختلفة تعزيز التعاون مع مصر فى هذا المجال، واستقطاب الشركات الاستثمارية الكبيرة المتخصصة فى مجال تحلية المياه، فى إطار نموذج نتفق عليه لتنفيذ الشراكة، مع الإشارة إلى أهمية أن تكون الطاقة المستخدمة فى تلك المشروعات من الطاقة النظيفة.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولى عن الرغبة الجادة لتدشين التعاون مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية فى مجال إقامة محطات تحلية المياه، مؤكدة امكانية تحقيق نجاح فى هذا المجال على غرار ما تم تحقيقه فى مشروع "بنبان".

وأضافت الوزيرة أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تسريع التعاون مع شركاء التنمية، من أجل استقطاب تمويل واستثمارات تكون قادرة على تحقيق خطة الحكومة فى التوسع لإنشاء محطات التحلية.

من جانبه، أكد وزير الإسكان استعداد الوزارة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، من أجل التوسع فى إنشاء محطات تحلية المياه، مؤكدًا فى هذا الصدد على ضرورة إيلاء الاهتمام أثناء التنفيذ، بنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة مكونات تلك المحطات داخل مصر. وخلال الاجتماع، عرض ممثلو البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، ملامح مقترحاتهم لتدشين التعاون مع مصر فى مجال تحلية المياه، مؤكدين تحمسهم الشديد للتعاون مع مصر فى هذا المجال المهم والحيوي، لا سيما فى ضوء ما حققته مشروعات التعاون مع مصر من نجاح لافت خلال الأعوام الماضية.