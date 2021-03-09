"حماة الوطن" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بيوم الشهيد

هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبدالفتاح السیسی القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة بيوم الشهيد، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى حرب الاستنزاف.

وقال الحزب بقيادة رئيسه الفريق جلال الهريدى في بيان اليوم الثلاثاء بأن الشهيد يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لجنود مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل والذين أضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات المجد والكرامة يعتز بها أبناء مصر جيلا بعد جيل وتاريخ مصر مزدهر مشرف بعلامات البطولة والفداء والتضحية على مر العصور، مشيراً إلى أن 9 مارس عام 1969 كان يوما حاسما في تاريخ العسكرية المصرية خاصة بالنسبة للصراع العربي الإسرائیلی، واستشهاد الفريق عبد المنعم رياض الذي ضرب أروع مثال على الرغم من كونه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت، إلا أنه كان دائما في الصفوة الأمامية تأكيدا علي أن مکان القادة الحقيقي الصفوف الأولى وسط الجنود الأبطال وقد نال شرف الاستشهاد واعتبر هذا اليوم يوم الشهيد تأكيدا على أن نيل الشهادة شرف لجميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة.

وأوضح الحزب أنه في يوم الشهيد الذى تحتفل به مصر تستعين بطولات وأمجد قواتنا المسلحة و نحيي أروح شهدائنا الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن ووضح ذلك من خلال تفاعل الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسى أثناء استعراض بطولات وتضحيات شهداء الوطن خلال الندوة التثقيفية ال33 للقوات حيث بكى الرئيس أثناء مشاهدته الفيلم التسجيلي وأكد أن الشهداء قدموا دمائهم من أجل البلد تحيا وتعيش، وأن التغيير الذى الذي حدث عام 2013 كان ثمنه كبير على شعب شعب مصر، فالجيش من شعب مصر والشرطة من شعب مصر وكل انسان يضحى من أجل مصر فهو من شعب مصر.

وتقدم الحزب بالتحية لكل أم شهيد التي أنجبت وأنشات ابنها وعلمته كيف يتحمل المسئولية و يدافع عن الأرض والعرض بكل شجاعة ويهيبوا أرواحهم فداء لحماية تراب الوطن.