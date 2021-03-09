خالد الجندي: الله كَرم الشهداء وامرنا بتأدب عند الحديث عنهم

تحدث الشيخ خالد الجندي، عن منزلة الشهداء عند الله تبارك وتعالى، مشيرا إلى أنهم ضحوا بأرواحهم من أجل ربهم وأوطانهم وعقيدتهم، لذا فإن المولى عز وجل، أمرنا ألا نخضع منزلة الشهيد لأي حسابات.

وقال خالد الجندي، خلال كلمته في الندوة التثقفية الـ33 للقوات المسلحة، بمناسبة احتفالات مصر، بالذكرى الـ 52 بيوم الشهيد، التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، «إن الشهداء رجال أوفياء صدقوا ما عاهدوا الله علية، فتحول الإيمان الغني لديهم إلى أمر شاهد ومحسوس، ولا تعجبوا إذا وجدتم الله يأمرنا بالتأدب مع الشهداء، والحرص عند الكلام عنهم، فقلد كرمهم الله ورفع شأنهم».

وأضاف قائلا: «جاء في حديث النبي صل الله عليه وسلم، (ما من ما أحد من عباد الله يدخل الجنة يود لو عاد إلى الدنيا مرة ثانيه إلا الشهيد)، لأنه يتمنى العودة للحياة فيقتل في سبيل الله 10 مرات لما يراه من كرامات، فالشهداء أناس رفعوا رؤوس أهاليهم وأوطانهم ولهم كل الدعاء والتحية فهم مصابيح الدجى، وفنارات الأرض وعلامات الهدى.

واختتم الشيخ خالد الجندي، كلمته موجها التحية إلى الأيدي المباركة التي قاتلت في صمت، ابتغاء مرضاة الله، حيا الله الشهداء وحيا هذه الأسر التي أنجبت هذه الثلة المباركة من الرجال، عاشت مصر وعاش الشهداء».