صور.. 3 مذكرات تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الإسكندرية

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وقع على المذكرة كل من الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وتهدف المذكرة إلى إيجاد الإطار الملائم الذى يجرى من خلاله تيسير التعاون بين جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية، مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة نشاط وتخصص كلا الطرفين.
ويقوم الطرفان بتبادل المعلومات، والمساهمة فى تكوين قاعدة بيانات مشتركة لخدمة أهداف التعاون بينهما، والاستفادة من تقنيات المعلومات الحديثة، بما يحقق مصلحة الطرفين.
وتشمل الاتفاقية التدريب وإيفاد الخبراء، وبرنامج تبادل طلابى "التدريب الصيفي" والبحوث المشتركة، فضلا عن الإشراف المشترك على الرسائل العلمية وتبادل أعضاء هيئة التدريس.
وقال رئيس الأكاديمية إن هذا التعاون يعزز العلاقة الأكاديمية القوية بين الجهتين ما يساهم فى إثراء التعاون فى مجالات البحث العلمى والتدريب ويساعد على تطوير العمل الجماعى.
وفى سياق متصل، وقعت الأكاديمية العربية مذكرتين تفاهم مع كل من الدكتور وائل عبد السلام والدكتور طارق محمود عميدا كليتى الطب وطب الأسنان بجامعة الإسكندرية.
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