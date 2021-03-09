نائب بالشيوخ: افتتاح العاصمة الإدارية بمثابة إعلان جمهورية ثانية

وأوضح عبد الماجد، فى بيان له اليوم، أن توجه الرئيس السيسى لدعم مشروع العاصمه الإدارية الجديدة بمثابه حجر الأساس لصناعة مصر الحديثة، مشيرا إلى أن العاصمة الادارية تشكل جسراً حضارياً يعمل على خلق كيان سياسى، واقتصادى، وثقافى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتوفير مناخ اقتصادى مزدهر وبنية تحتية تكون نواة لمعيشة رغدة وتنمية مستدامة.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن العاصمة الإدارية هى مدينة ذكية جديدة، وتعد من أجدد المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقارى فى مصر، فهذا المشروع البنائى الضخم متوقع أن ينمو عدد السكان به من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050 وهو المشروع الذى من شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر.
ومن جهة أخرى أشاد عبدالماجد ، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، لأسر الشهداء فى الاحتفال بيوم الشهيد، وهو الأمر الذى يبعث رسالة دعم وطمأنينة لهم بأن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن دعمهم وأنهم سيظلون دائما فى قلب وعقل الوطن ، مشددا على ضرورة تخليد ذكراهم وبطولاتهم والاحتفتاء بها حتى نلتقى بهم، لافتا إلى أن دمائهم ستظل أمانة فى رقابنا نفتخر ونعتز بها.
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