عاجل .. الرئيس السيسى يلتقى ضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

جدة - نرمين السيد - صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد لقاءً موسعاً بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون والتى تأتی تزامناً مع احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.





حيث بدء اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل بقاء الوطن المفدى مصر، وقد وجه السيد الرئيس التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة المرابطين على كل شبر فى أرض مصر والساهرين على حفظ مقدراتها وامنها واستقرارها.

ودار حوار مفتوح بين الرئيس والحضور من قادة وضباط وضباط صف وجنود، تناول عددا من الموضوعات على الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية كافة، وموقف مصر الثابت تجاه مختلف القضايا والذى يتسم دائما بالحكمة والتأنى والرشد تجاه التعامل مع جميع الملفات والقضايا.

وناقش الرئيس عدد من القادة على كل المستويات فى بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومى المصرى والتحديات المختلفة التى تواجهها الدولة، واستمع إلى مختلف آرائهم واستفساراتهم، مشيدا بما لمسه من فهم عميق وإداراك مستنير لجميع الموضوعات التى تتطلبها المرحلة القادمة، مؤكدا على قوة وصلابة إرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها لاستمرار الجهود ومواصلة العمل ليل نهار من أجل تغيير الواقع والارتقاء بحياة المواطن المصرى فى شتى المجالات مسترشدين دائما بتضحيات الشهداء والمصابين من أجل الوطن لتظل راية مصر دائماً وابداً عالية خفاقة بين الشعوب والأمم.