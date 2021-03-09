إيرين سعد: صندوق الشهداء يوفر الدعم لـ أسر الشهداء والمفقودين

جدة - نرمين السيد -
وأكدت دكتورة ايرين، أن إجراء تعديل تشريعى على القانون جاء لدعم موارد الصندوق، الذى يسعى إلى تعزيز موارد الصندوق بالمشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضرورى.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة موارد "صندوق الشهداء" الذى تم إنشاؤه وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، بسبب الالتزامات العديدة التى نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى مناحى الحياة كافة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ومنها: توفير فرص الدراسة فى جميع مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وما إلى ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون.
ومن أهم الخدمات التى يقدمها الصندوق، صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
كما تقدم نواب المجلس بقيمة ٢٥٠٠ جنيه لمدة عام بجانب الصندوق لدعم أسر الشهداء، الذين لا تساوى أرواحهم، فنحن نحيا بفضل تضحياتهم فى أمن وسلام حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها من كل سوء ورحم الله شهداء الوطن.
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