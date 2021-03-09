نائب بالشيوخ: العاصمة الإدارية الجديدة ستساهم فى حل مشكلات القاهرة

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة والتى وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنها تمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة، مضيفًا أن الرئيس السيسى يحظى بشعبية كبيرة بين جموع المصريين، لما يقوم به من دور فى عمليات التنمية، ودفع عجلة الإنتاج.





ووصف فهمى العاصمة الإدارية الجديدة، فى بيان له اليوم الثلاثاء، بالنقلة النوعية والفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، قائلاً: "العاصمة الإدارية يطبق فيها أحدث نظم البنية التحتية والتطبيقات الذكية فى التحكم والمراقبة". وأكد عضو مجلس الشيوخ أن العاصمة الإدارية توفر حياة جيدة لساكنيها وفقًا لأعلى المعايير وأحدث التقنيات، لافتًا إلى أن تأسيس العاصمة الإدارية سيصب فى الأساس لصالح تطوير الاقتصاد المصرى، نتيجة لأنه يساهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل للمواطنين. ولفت القيادى بحزب مستقبل وطن إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستساهم فى حل مشكلات القاهرة الحالية مثل التكدس السكانى والازدحام المرورى، وأن المقرات المتواجدة فى الوزارة والهيئات المختلفة الحكومية تساوى مبالغ ضخمة، ولابد أن يتم استغلالها بشكل كبير.

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