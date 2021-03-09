وزير التموين: مخزون السلع الاستراتيجى يكفى 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وأشار المصيلحى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يصل إلى 4 أشهر حتى يوم 29 يونيو 2021، مؤكدًا أن الموسم الحالى سوف يصل منه للصوامع ما يقرب من 4 ملايين طن، ليرتفع الاستراتيجى من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

وأوضح أن الاحتياطى الاستراتيجى من الزيت يكفى حتى 25 يونيو 2021، بواقع يصل إلى 4.8 شهر، مضيفًا أن المخزون الاستراتيجى من السكر يصل إلى 3.9 شهرًا، وهو استراتيجى يكفى حتى يونيو المقبل، وأن المخزون الاستراتيجى من تلك السلعة سوف يزيد خصوصًا أن توريد البنجر والسكر قائم.

ولفت وزير التموين أن الاحتياطى الاستراتيجى من الأرز يكفى حتى شهر ديسمبر من العام الحالى، باحتياطى يصل إلى 9.2 شهر، مشيرًا إلى أن المخزون الإستراتيجى من المكرونة يكفى حتى أغسطس من العام الحالى بواقع يصل إلى 5.7 أشهر، واللحوم السودانية 24.4 شهرًا وهو رصيد يكفى حتى مارس 2023، والدواجن حتى فبراير 2022 بواقع يصل الى 11.4 شهر.

وأشار إلى أن منهجية الوزارة منذ تفشى فيروس كرورنا المستجد اعتمدت على توفير مقدار كبير من المخزون الاستراتيجى للسلع الاساسية برصيد يتفاوت مابين 4 إلى 6 أشهر على الأقل فى ضوء معدلات الاستهلاك الشهرية ومواجهة أى طوارئ قد تحدث، أو زيادة فى معدلات الاستهلاك كما يحدث فى شهر رمضان.