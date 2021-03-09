لبحث التعاون الاقتصادى.. السفير المصرى فى بولندا يلتقى رئيس شركة Tech GPW

جدة - نرمين السيد -

وأكد السفير تاج الدين أن زخم العلاقات السياسية بين مصر وبولندا، يدعم مسيرة التعاون والتطلعات المستقبلية لإرساء آلية عمل بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الدولتيّن، مستعرضًا الأداء القوى للاقتصاد المصرى، والمشروعات التنموية الجديدة، وما حققته قطاعات الدولة المختلفة من إنجازات فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، بالإضافة إلى الدور الريادى لمصر فى القارة الإفريقية، وسعيها لتنفيذ رؤية الاتحاد الأفريقى للقارة تحت عنوان "أجندة ٢٠٦٣" لتحقيق التنمية والاستقرار بها.

وعلى صعيد آخر، ألقى السفير المصرى لدى بولندا الضوء على مسار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وعدد من الدول، وحجم الاستثمار الأجنبى المباشر.

كما أوضح المزايا التى يتمتع بها السوق المحلى، وما يقدمه من تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبى، بالإضافة إلى توافر أيدى عاملة مدربة، وهو الأمر الذى يمهد الطريق لتعزيز فرص التعاون المستقبلية بين مصر وبولندا، ولتكون مصر بمثابة المدخل إلى إفريقيا، وكذا تحقيق الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية المشتركة التى تربط مصر مع معظم الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

من جانبه، أكد المسئول البولندى على اهتمام بلاده بتعزيز فرص التعاون مع مصر فى العديد من المجالات، فى ضوء الاستقرار وجهود التنمية التى حققتها، وما تشهده من تطورات اقتصادية ملموسة فى مختلف القطاعات.