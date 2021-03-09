رئيس الوزراء يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارتى الاتصالات والإسكان

جدة - نرمين السيد -

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استكمال تنفيذ المشروعات التى تم البدء بها فى موازنة العام المالى المقبل، وتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بها، خاصة التى تقدم خدماتها للمواطنين، مشيرًا إلى أن المشروعات التى تحظى بأهمية حاليًا هى مشروعات تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة "، وما بها من مشروعات البنية الأساسية، وكذا مشروعات التحول الرقمى.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماعين شهدا استعراض المشروعات التى تنفذها كلتا الوزارتين، بما يشمل المشروعات فى قطاع الإتصالات الذى يقوم بدور فاعل فى تحقيق هدف الوصول إلى مصر الرقمية، من خلال التوسع فى مشروعات التحول الرقمى، والتى يأتى على رأسها تدعيم مشروع العاصمة الإدارية بالتقنيات اللازمة لتطوير العمل الحكومى، ورقمنة منظومة إنفاذ القانون وتنفيذ العدالة، والنهوض بالخدمات الرقمية المقدمة للمواطن للتيسير عليه وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم التطرق أيضًا إلى مشرعات وزارة الإسكان الخاصة بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق والكبارى، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية، لتحسين أحوال الأهالى، ومشروعات التنمية المتكاملة، وتطوير القاهرة التاريخية.