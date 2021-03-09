اللقطات الأولى لحريق خط غاز إدكو في البحيرة (فيديو)

شب منذ قليل، حريق هائل بخط غاز إحدى شركات البترول بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، دون حدوث إصابات بشرية. وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بخط غاز بمنطقة المعدية التابعة لمركز إدكو. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة للسيطرة على الحريق. وأكدت مصادر أنه تم غلق المحابس الخاص بخط الغاز وجاري السيطرة علي الوضع، مشيرة أن خط الغاز خارج المنطقة السكنية ولا توجد إصابات بشرية.

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