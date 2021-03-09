سفير مصر فى مالاوى يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال الصحة

جدة - نرمين السيد - وقدمت الوزيرة، خلال المقابلة، امتنانها لما تقدمه مصر لمساعدة بلادها خصوصًا القطاع الصحى من خلال البرامج التدريبية التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لكل كوادر القطاع الصحى المالاوى، فضلاً عن المساعدات الإغاثية التى تم تقديمها للتخفيف من المعاناة الإنسانية التى تعرض لها مئات الآلاف من المواطنين المالاويين خلال فترة إعصار "أيداى" فى مايو 2019، والمساعدات الدوائية والطبية التى قدمتها مصر لدعم جهود الحكومة المالاوية فى إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا فى مالاوى (سبتمبر 2020).

وتناول اللقاء التعاون فى مجال الصحة بين البلدين، فضلاً عن بحث سبل تعزيز صادرات الأدوية المصرية لمالاوى فى ضوء العضوية المشتركة للبلدين فى تجمع كوميسا واتفاق التجارة الحرة الإفريقية القارية.

وأعربت الوزيرة المالاوية عن رغبتها فى الاطلاع على التجربة المصرية فى القضاء على الالتهاب الكبدى الوبائى Hepatitis C، وكذلك المبادرات الخاصة بصحة الأطفال والأمهات، وتطلعها إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى القطاع الصحى والدوائى ليتخطى التعاون مجال بناء قدرات الكوادر المالاوية والمضى قدمًا نحو إقامة علاقة شراكة بين قطاعى الصحة فى البلدين يشارك فيها كل من القطاعين العام والخاص فى مصر ومالاوى، مُشيرةً إلى رغبة الجانب المالاوى فى افتتاح مستشفى مصرية وصيدلية مصرية فى مالاوى، وإيفاد الأطباء المصريين فى التخصصات التى تحتاجها مالاوى.

كما أكدت "كومبيزى شابوندا" على أن بلادها تنظر بإعجاب بالغ للنجاح المصرى فى مواجهة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، مُضيفة أنها تلقت باهتمام كبير أنباء البدء فى إنتاج مصل مصرى مضاد للكورونا ما يعكس الريادة المصرية فى إفريقيا فى المجالات الطبية والعلمية، بالاضافة إلى ريادتها السياسية.