عاجل.. الرئيس السيسى: تشرفت بتكريم أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى "توتير"، اليوم الثلاثاء، :" شرفت اليوم بتكريم أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة، فما قدمه هؤلاء الأبطال سيظل محفورا فى ذاكرة مصر وشعبها، فهم وأسرهم فى عقل وقلب الوطن دائما وأبدا، رحم الله شهداء مصر الأبراروتحيا مصر". وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد لقاءً موسعاً بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون والتى تأتی تزامناً مع احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.

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