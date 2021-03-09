للحد من نفايات البلاستيك.. تعاون بين مصر واليابان والأمم المتحدة للتنمية

جدة - نرمين السيد - وقع السفير نوكى ماساكى، سفير اليابان لدى مصر، اليوم الثلاثاء، والدكتور باسل الخطيب، مدير المكتب الإقليمى وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) فى مصر، على تبادل المذكرات لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى سلسلة قيمة المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام فى مصر من أجل الحد من تسرب النفايات البلاستيكية إلى البيئة، وتمول حكومة اليابان هذا المشروع بمبلغ 3.57 مليون دولار أمريكى كمنحة مساعدات.





وشهد حفل التوقيع عدد من الوزراء المعنيين بهذا المشروع فى مصر وهم: وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.

وخلال قمة أوساكا لمجموعة العشرين عام 2019، تمت مشاركة "رؤية أوساكا للمحيط الأزرق" بين القادة كمبادرة تهدف إلى تقليل التلوث الإضافى الناجم عن النفايات البلاستيكية البحرية إلى الصفر بحلول عام 2050.

وأطلقت اليابان بشكلٍ متزامن "مبادرة مارين" لتعزيز الإجراءات من أجل تحقيق هذا الهدف، خلال لقائه مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى عقد على هامش قمة أوساكا لمجموعة العشرين، أعلن آبى شينزو، رئيس وزراء اليابان آنذاك، عن إطلاق بحث من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لدراسة السبل الفعالة لتحقيق الحد من النفايات البلاستيكية فى مصر، ويأتى توقيع اليوم عقب الانتهاء الناجح لمثل هذا البحث.

فى حين أن صناعة البلاستيك فى مصر قد قدمت مساهمات كبيرة للتنمية الاقتصادية فى البلاد، إلا أن البلاستيك مثل الأكياس والأغلفة، لا يتم التخلص منها بشكلٍ صحيح عند الاستغناء عنها، مما يساهم فى التأثير السلبى على السياحة، ويتسبب فى الفيضانات المفاجئة بسبب انسداد أنظمة الصرف الصحى، وعرقلة شبكات الصرف الخاصة بالزراعة.

وسيدعم هذا المشروع جهود الحكومة المصرية للحد من كمية النفايات البلاستيكية التى تتسرب إلى البيئة من خلال عرض طرق بديلة صديقة للبيئة من خلال تقديم المساعدة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة لصناعة البلاستيك، والعمل على زيادة الوعى بإنتاج البلاستيك المستدام الحالى، وبأنماط الإنتاج والاستهلاك بين المساهمين والمنتجين والمستهلكين، ومن المتوقع أن يدعم هذا النهج متعدد المستويات تطوير السياسات واللوائح والأدوات الاقتصادية التى من شأنها أن تسهل تبنى عمليات صديقة للبيئة ومصادر ونماذج لأعمال ضمن سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وسيعمل هذا المشروع أيضًا على تعزيز التفكير فى بدائل المواد البلاستيكية بناءً على خارطة الطريق لتقليل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى صاغتها جايكا فى عام 2020.

وخلال التوقيع صرح السفير نوكى، قائلًا: "عززت الحكومة اليابانية بشكلٍ مستمر مبادرة النهج الثلاثى 3R (الحد من النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها) بدعمٍ من الصناعة والمواطنين منذ التسعينيات، ومن المعروف حاليًا أن العبوات والزجاجات البلاستيكية المنتجة فى اليابان خالية من النفايات إلى حد كبير.

وواصل : "أنا على يقين من أن التكنولوجيا الجديدة التى ستكون متاحة من خلال هذه الشراكة ستعزز الإجراءات الملموسة لحماية البحار الوفيرة فى جميع أنحاء مصر من أجل الأجيال القادمة".

واختتم: "أتمنى أيضًا أن يكون هذا المشروع حافزًا لصناعة البلاستيك فى مصر كى تصبح محركًا جديدًا للنمو فى الاقتصاد الدائرى فى حقبة ما بعد الكورونا".