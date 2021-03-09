الرئيس السيسى: شهداء الجيش وأسرهم فى عقل وقلب الوطن دائما

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:" شرفت اليوم بتكريم أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة، فما قدمه هؤلاء الأبطال سيظل محفورا فى ذاكرة مصر وشعبها، فهم وأسرهم في عقل وقلب الوطن دائما وأبدا. ‏رحم الله شهداء مصر الأبرار .تحيا مصر." جاء ذلك في تغريدة للرئيس علي حسابه الرسمي بموقع تويتر.

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