طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 باستخدام رقم اللوحة.

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محمد سياف - ابو ظبي - طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور هو ما يشغل بال المصريين في وقتنا هذا، خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية عن إطلاق بوابة إلكترونية للخدمات المرورية. و تستطيع عزيزي المواطن من خلال تلك البوابة السؤال عن المخالفات المرورية، كذلك التقديم على ملصق إلكتروني، و تجديد رخصة السيارة، و التقديم على بدل فاقد، أو بدل تالف لرخصة السيارة، أو الرخصة الشخصية. جدير بالذكر أنه و من بعد أزمة كورونا، وفرت العديد من الوزارات بالحكومة المصرية العديد من المنصات الإلكترونية، و التي تسمح للمواطنين من متابعة خدماتهم عبر الإنترنت; و في هذا المقال اسمحوا لي أن أعرفكم سريعاً على الخدمات المقدمة إلكترونياً من قبل الحكومة المصرية، كذلك طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور، بالإضافة أيضاً لمعرفة طريقة سداد قيمة المخالفات إلكترونياً.

الخدمات المقدمة من الحكومة المصرية عبر الإنترنت:

الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة.

تسجيل قراءات عدادات الكهرباء.

خدمات تتيح لك التقديم على أوراقك الشخصية.

خدمات الضرائب.

المشتريات الحكومية.

خدمات المرور.

التواصل مع القنصليات بالخارج.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور:

ادخل الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بخدمات المرور. انقر على خدمات نيابات المرور. انقر الآن على زر الاستعلام عن مخالفات السيارات. عليك الآن إدخال بياناتك ( اسمك ، ثم نوع الترخيص ، ثم رقم اللوحة ، و كذلك أيضاً محل إقامتك) في الخانات المخصصة لذلك. انقر على زر استعلم لإنهاء الخطوات. الآن و بعد الانتهاء من الخطوة الخامسة ، سترسل لك رسالة عن مخالفاتك المرورية.

طريقة دفع مخالفات المرور إلكترونياً:

انقر على خيار طلب استخراج الغرامات المالية. عليك الآن النقر على زر موافقة ، و ذلك بعد قراءتك ، و موافقتك على الشروط التي تظهر أمامك في الشاشة. عليك إكمال إدخال بياناتك. اختار الدفع إلكترونيا. عليك الآن إدخال معلومات بطاقتك الائتمانية ، تلك التي ستدفع من خلالها ، و ذلك لان الدفع يتم عن طريق أية بطاقة ائتمانية تابعة لأي بنك في مصر.

أتمنى أن يكون هذا المقال قد نال على إعجابكم، و ساعدكم في التعرف على طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور، كذلك كيفية دفع المخالفات المرورية.