اللواء سمير فرج لـ دوت الخليج : شهداء القوات المسلحة شعلة أضاءت طريق التنمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريح لـ "دوت الخليج" : إن أرواح الشهداء كانت شعلة التنمية.. إقامة طرق على أعلى مستوى، وبناء الكبارى والسير الجاد فى طريق التنمية، حتى تبدأ مصر مرحلة الاستقرار والقضاء على الإرهاب" مؤكدًا أن لولاهم لم نكن لننعم بالحياة الكريمة.
وتابع :" إن القوات المسلحة تمكنت من حصار العناصر الإرهابية فى سيناء والقضاء على البؤر كافة عن طريق تدمير 4 آلاف نفق كانوا طريق الإمداد لهم، وإنشاء قيادة موحدة تتصدى لتلك العناصر، ونجحت فى القضاء على موارد التمويل حتى رفعوا راية الاستسلام أمام القوات المسلحة والشرطة".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد عقد لقاءً موسعًا اليوم بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون، والتى تأتی تزامناً مع احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.
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