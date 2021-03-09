3 قوانين أبرزها الرى.. ننشر جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - ويناقش المجلس، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 19/11/2020 و 16/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.

كما تشهد الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

ويناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

ويستكمل المجلس، فى جلسة الاثنين المقبل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.



وفى جلسة يوم الثلاثاء يناقش مجلس النواب، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

1. العضو / رفعت ضاوى، بشأن استكمال الصرف الصحى بقرية فيرمين – مركز سنورس – محافظة الفيوم.

2. العضو/ فرحة الشناوى، بشأن تطوير قرية طماى الزهايرة – مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية فى خطة الدولة.

3. العضو/ محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن ضرورة إنشاء مبنى إدارى لمنطقة المياه والصرف الصحى بمركز ومدينة الجمالية – محافظة الدقهلية.

4. العضو/ إيهاب عبد العظيم، بشأن إنشاء محطات رفع ومعالجة للصرف الصحى بقرى المجالس القروية (الشيخ مسعود- عطف حيدر- بنى عامر- صفانية) مركز العدوة- محافظة المنيا.

5. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن إدخال الغاز الطبيعى فى القرى التابعة لمركز ومدينة أسيوط وهى (موشا، ريفا، شطب) محافظة أسيوط.

6. العضو/ إيلاريا سمير حارص، بشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة البحر الأحمر عامة ومدينة رأس غارب خاصة بشركات البترول التى تعمل بالمدينة – محافظة البحر الأحمر.

7. العضو / محمد محمد عبد المقصود، بشأن تخصيص نسبة ثابته لأبناء محافظة البحر الأحمر فى تعيينات شركات البترول والثروة المعدنية العاملة فى نطاق محافظة البحر الأحمر.

8. العضو / أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لقرى الغزاوية – كوم الأطرون - بلتان والعبادلة - مركز طوخ – محافظة القليوبية.

9. العضو / إيهاب عبد العظيم، بشأن توصيل الغاز الطبيعى إلى مدينة العدوة وقرى (كفر مهدى، صفانية، بان العلم، الساوى، بنى وركان) مركز العدوة – محافظة المنيا.

10. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل كونترول تعليم فنى بمحافظة أسيوط.

11. العضو/ زكريا حسان، بشأن إنشاء مجمع مدارس على أرض أملاك الدولة مخصصة لمشروعات ذات نفع عام بقرية الديابات مركز أخميم – محافظة سوهاج.

12. العضو/ زكريا حسان، بشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة السادات الاعدادية – مدينة أخميم – محافظة سوهاج.

13. العضو/ إيهاب رمزى، بشأن بناء مدرسة على قطعة أرض بمساحة (8) قيراط غير مستغلة تتبع جمعية التعاون الزراعى بقرية السنارية- مركز بنى مزار- محافظة المنيا.

14. العضو / عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن مد مستشفى طامية المركزى بطاقم مناظير جراحية، مسالك بولية وجراحة عامة ونساء وتوليد – بمحافظة الفيوم.

15. العضو / إلهامى البارودى، بشأن ضرورة وجود قرية للبضائع وحجر صحى بمطار سوهاج الدولى – محافظة سوهاج.

16. العضو / زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب بريد بجزيرة محروس – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

17. العضو / إيهاب رمزى، بشأن سرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض بجوار مكتب بريد صدفا – بنى مزار – محافظة المنيا بمساحة (100م) لصالح هيئة البريد لتوسعة المبنى.

18. العضو / نرمين بدراوى، بشأن إعادة فتح مكتب بريد نزلة الأشطر – مركز أبو النمرس – محافظة الجيزة، تيسيرًا على المواطنين.

19. العضو / عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن مد مستشفى طامية المركزى بجهاز أشعة مقطعية و(2) جهاز سونار و(2) بردى عادى ومستقيم.