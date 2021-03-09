المصريين الأحرار يبحث مشكلات سيوة الزراعية

جدة - نرمين السيد - والتى تتمثل في زيادة منسوب المياه بجسر بحيرة بهى الدين، وخطر إنهيار الجسر وزيادة منسوب المياه بجسر الجبل الأخضر المؤدى للقرى والمنتجعات السياحية بغرب سيوة والمطالبة بإحلال وتجديد شبكة خطوط مياه الشرب بواحة سيوة وإرتفاع نسبة ملوحة التربة بالرقعة الزراعية بسبب امتلاء المصارف والبحيرات وإرتفاع منسوب المياه. وقد اختتم "زكريا"، لقائه بتوجيه الشكر للجهود المبذولة لإدارة سيوة الزراعية والإرشاد الزراعى فى سيوة لمكافحة سوسة النخيل. وذلك بناء على تعليمات الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، ومتابعه من سلطان ابوالشيخ الزعيرى امين عام حزب المصريين الأحرار بمطروح.

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