محافظ الإسكندرية: لابد من تضافر الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية للمواطنين بالقرى والعزب لتخفيف العبء عن كاهلهم.





جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، فى احتفالية توزيع أجهزة كهربائية وأدوات منزلية على عدد من العرائس من الفئات الأولى بالرعاية من قرى وعزب محافظة الإسكندرية.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بمشاركته اليوم فى الاحتفال، متمنيًا للمواطنين وللعرائس تكوين أسرة مصرية قوية تشارك فى بناء الوطن.

يذكر أن الاحتفالية تمت بمشاركة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وينظمها المجتمع المدنى بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية.