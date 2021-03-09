جدة - نرمين السيد - وقال عبد الوهاب فى البرقية: "يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج". وأضاف: "تلك المناسبة العظيمة التى كانت تكريما للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وتثبيتاً له من رب العالمين فى مواجهة ظلام الجهل والكفر و ذاخرة بالعبر والمعانى وأعطت للبشرية إطلالة مشرقة على بعض آيات الخالق عز وجل وشكلت علامة فارقة فى تاريخ الأمة الإسلامية". وتابع: "ونحن إذ ننتهز هذه المناسبة لنتقدم لفخامتكم سيادة الرئيس بأحر التهانى داعين الله عز وجل لسيادتكم بالتوفيق والسداد وأن تصبح مصر على أيديكم وتحت قيادتكم الحكيمة منارة للاستقرار والازدهار".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بذكرى الإسراء والمعراج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.