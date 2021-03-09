قبل المناقشة فى البرلمان.. نص قانون فتح اعتماد إضافى للموازنة

جدة - نرمين السيد - يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى للموازنة العامة للدولة.



جدة - نرمين السيد - يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى للموازنة العامة للدولة. وننشر نص تقرير اللجان المختصة قبل عرضه على البرلمان بجلسات الأسبوع المقبل.

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