برلمانى عن يوم الشهيد: يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معانى العطاء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سامى فتحى سوس، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصرى يقدر الدور الثمين الذى تقوم به القوات المسلحة الباسلة فى حماية أمن الوطن ومواجهة الإرهاب، حيث يقدمون أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر ويروون تراب الوطن بدمائهم من أجل حمايته ومواجهة المخاطر والتحديات التى تستهدف أمنه.





وأكد سوس فى بيان له اليوم، أنه بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والذى يوافق 9 مارس من كل عام، يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معانى العطاء والـروح الوطنية المخلصة لجنود مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها، لافتًا إلى أن هذا اليوم يحمل أهمية خاصة حيث تستعيد فيه مصر بطولات وأمجاد قواتها المسلحة وتحيى أرواح شهدائها الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن، وهذا ما شاهدناه من خلال تفاعل الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء استعراض بطولات وتضحيات شهداء الوطن، خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة. وأشاد عضو مجلس النواب، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لأسر الشهداء وهو الأمر الذى يبعث رسالة دعم وطمأنينة لهم بأن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن دعمهم وأنهم سيظلون دائما فى قلب وعقل الوطن، مشددا على ضرورة تخليد ذكراهم وبطولاتهم والاحتفتاء بها حتى نلتقى بهم، لافتا إلى أن دمائهم ستظل أمانة فى رقابنا نفتخر ونعتز بها.

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