جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والدقى وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير.





وتفقد المحافظ أعمال التطوير بشارع المنشية أحد الشوارع الرئيسية والحيوية بفيصل بحى الهرم.. وخلال سيره على الأقدام تلاحظ له وجود بويات مسكوبة على الرصيف، وعلى الفور قام بمجازاة المسؤول عن النظافة بالحى 10 أيام وأيضا مجازاة نائب رئيس حى الهرم بـ 10 أيام لتقاعسه عن متابعة أعمال النظافة وحتى لا تتكرر. كما تفقد راشد كذلك العمارات السكنية البديلة لأهالى عزبة حرب بحى بولاق الدكرور كسكن أمن ونظيف لهم، وأيضا أعمال التطوير بمحيط حى الدقى وبميدان المساحة بالدقى حيث وجه برفع الحواجز التى تضعها المحال لحجز أماكن للسيارات كون الطريق حقا للجميع. وتفقد المحافظ أيضا أعمال التطوير بشارع النيل السياحى الذى يعد أحد الشوارع الحيوية بالجيزة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تهدف إلى توحيد النسق العام للشارع والحفاظ على الطابع السياحى لتحقيق وعودة المظهر الجمالى والحضارى له مرة أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راشد يتابع أعمال التطوير بـ 3 أحياء بالجيزة ويجازى نائب رئيس حى الهرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.