إعادة فتح الطريق الدولى الساحلى عقب السيطرة على حريق خط الغاز

جدة - نرمين السيد - قال المهندس هشام عابدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة إن قوات الحماية المدنية سيطرت على حريق خط الغاز الذى وقع اليوم الثلاثاء دون حدوث إصابات بشرية، لافتا إلى إعادة فتح الطريق الدولى الساحلى مرة أخرى بعد توقفه جراء حريق خط الغاز، وذلك بعد إزالة آثار الحريق تمامًا.





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، تلقت إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب حريق بخط غاز بمنطقة المعدية التابعة لمركز إدكو بجوار الطريق الدولى الساحلى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده، كما تم غلق المحابس الخاصة بخط الغاز، والذى لم يسفر عن أية إصابات بشرية، حيث أن خط الغاز خارج المنطقة السكنية.

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