رسمياً.. "الصقر" أحمد حسن محللاً رياضياً على أون تايم سبورتس

أعلنت قنوات "أون تايم سبورتس" برئاسة أيمن سالم انضمام كابتن منتخب مصر الأسبق، أحمد حسن، إلى فريق المحللين لمباريات كرة القدم.

و يعد ذلك إضافة كبيرة إلى كوكبة نجوم القنوات الرياضية بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، أن انضمام كابتن احمد حسن إلى القنوات جاء بناءً على قدرته الفنية المميزة و التى اكتسبها عبر مشواره الكروى الكبير لاعبا و عضوا فى الأجهزة الفنية المختلفة.

ووافق مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي على انضمام احمد حسن، ليبدأ العمل فور توقيع العقد ليشارك في الإستديوهات التحليلية بقنوات أون تايم سبورتس.