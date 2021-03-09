هيكتور كوبر يعتذر عن عرض الزمالك ..ويفضل تدريب المنتخبات

اعتذر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، عن العروض التي وصلت إليه مؤخراً وتحديداً من نادي الزمالك والتي بدأت باتصالات من بعض المقربين منه لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة فى حالة رحيل البرتغالي جيمي باتشيكو.

كشف مصدر مقرب من كوبر أن الأرجنتيني يفضل تدريب المنتخبات في الوقت الحالي ، خاصة و أنه سبق له رفض عرض من أحد الأندية الروسية الكبيرة المشاركة في دوري أبطال أوروبا و عروض أخري من دولة الإمارات ولكنه اعتذر بسبب فيروس كورونا من سببب ، وسبب أخر تفضيله تدريب المنتخبات خلال الفترة الحالية.

ياتى هذا فى الوقت الذى انتظم فيه محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي للفريق اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحصل شيكابالا على الضوء الأخضر من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك للمشاركة في المران الجماعي بعدما تعافى تماما من إصابته التي لحقت به مؤخرا على مستوى الركبة.

ومن المنتظر ان يخضع اللاعب لاختبار طبي أخير غدا لتحديد إمكانية مشاركته مع الزمالك في مباراة سيراميكا من عدمها.

فيما شارك أيمن حفني لاعب الزمالك، لأول مرة في المران الجماعي للفريق المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وهى المرة الأولى التى ينضم فيها اللاعب للتدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلي الذي خضع له منذ انضمامه للفريق خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.

من ناحية اخري يقترب مروان حمدي مهاجم الزمالك من قيادة هجوم الفريق في مباراة سيراميكا المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدورى ، بعدما تم استبعاده من مباراة الترجي التونسي الأخيرة.