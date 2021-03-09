استعرض تقرير مصور أحداث الندوة التثقيفية الـ33 التى عقدتها القوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفالات بيوم الشهيد والمحارب القديم، حيث حرص الرئيس على الالتقاء بقادة وضباط وجنود القوات المسلحة. بحسب التقرير فإن اللقاء بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، وأدار الرئيس السيسى حوارا مفتوحا مع الحضور استعرض خلاله موقف مصر الثابت والمتوازن من كافة القضايا المختلفة، كما تضمن مجموعة من التصريحات الهامة للرئيس السيسي في قضايا مختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصريحات هامة للرئيس السيسى فى الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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